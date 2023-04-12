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Жіноча збірна України з біатлону отримала нового старшого тренера

Фото: Микола Зоц готуватиме збірну України до нового сезону (biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація біатлону України оновила тренерський штаб жіночої національної команди. Відтепер збірною керуватиме Микола Зоц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlon.com.ua.

Новий старший тренер "синьо-жовтих" покладатиметься на допомогу чотирьох асистентів. Помічниками Зоца стали Ігор Ященко, Олег Меркушин, Олексій Петренко та Сергій Зоц.

До складу команди на сезон 2023/24 попередньо відібрали 14 біатлоністок. Досвідчені Юлія Джима та Олена Білосюк готуватимуться до нових стартів разом із чоловічими командами. Перша тренуватиметься під керівництвом Юрая Санітри, а друга – в Олександра Кравченка в чоловічій команді B.

Натомість під орудою Зоца готуватимуться ще 12 біатлоністок. До сестер Меркушиних, Блашко, Кип'яченкової та Кривонос, які змагалися в попередньому розіграші Кубка світу, приєднаються Дмитренко, Петренко, Чалик, Олена Городна, Юлія Городна, Приходько та Коваленко.

Сезон 2022/23 Кубка світу для української збірної завершився невдало. Лише три українки зуміли набрати залікові очки – Джима, Анастасія Меркушина та Білосюк. Проте, жодна з вітчизняних біатлоністок не піднялася на подіум.

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