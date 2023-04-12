Жіноча збірна України з біатлону отримала нового старшого тренера

Новий старший тренер "синьо-жовтих" покладатиметься на допомогу чотирьох асистентів. Помічниками Зоца стали Ігор Ященко, Олег Меркушин, Олексій Петренко та Сергій Зоц.

До складу команди на сезон 2023/24 попередньо відібрали 14 біатлоністок. Досвідчені Юлія Джима та Олена Білосюк готуватимуться до нових стартів разом із чоловічими командами. Перша тренуватиметься під керівництвом Юрая Санітри, а друга – в Олександра Кравченка в чоловічій команді B.

Натомість під орудою Зоца готуватимуться ще 12 біатлоністок. До сестер Меркушиних, Блашко, Кип'яченкової та Кривонос, які змагалися в попередньому розіграші Кубка світу, приєднаються Дмитренко, Петренко, Чалик, Олена Городна, Юлія Городна, Приходько та Коваленко.

Сезон 2022/23 Кубка світу для української збірної завершився невдало. Лише три українки зуміли набрати залікові очки – Джима, Анастасія Меркушина та Білосюк. Проте, жодна з вітчизняних біатлоністок не піднялася на подіум.