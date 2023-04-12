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Женская сборная Украины по биатлону получила нового старшего тренера

Фото: Николай Зоц будет готовить сборную Украины к новому сезону (biathlon.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация биатлона Украины обновила тренерский штаб женской команды. Теперь сборной будет руководить Николай Зоц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlon.com.ua.

Новый старший тренер "сине-желтых" будет полагаться на помощь четырех ассистентов. Помощниками Зоца стали Игорь Ященко, Олег Меркушин, Алексей Петренко и Сергей Зоц.

В состав команды на сезон 2023/24 предварительно отобрали 14 биатлонисток. Опытные Юлия Джима и Елена Билосюк будут готовиться к новым стартам вместе с мужскими командами. Первая будет тренироваться под руководством Юрая Санитры, а вторая – у Александра Кравченко в мужской команде B.

Зато под руководством Зоца будут готовиться еще 12 биатлонисток. К сестрам Меркушиным, Блашко, Кипьяченковой и Кривонос, которые соревновались в предыдущем розыгрыше Кубка мира, присоединятся Дмитренко, Петренко, Чалик, Елена Городная, Юлия Городная, Приходько и Коваленко.

Сезон 2022/23 Кубка мира для украинской сборной завершился неудачно. Только три украинки сумели набрать зачетные очки – Джима, Анастасия Меркушина и Белосюк. Однако ни одна из отечественных биатлонисток не поднялась на подиум.

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