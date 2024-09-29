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Жіноча збірна України з баскетболу знайшла домівку на матч зі Сербією

Рига, Неділя 29 вересня 2024 17:54
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Жіноча збірна України з баскетболу знайшла домівку на матч зі Сербією Фото: Лідер жіночої збірної України Аліна Ягупова (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

Визначилося місце проведення поєдинку відбіркового раунду жіночого чемпіонату Європи з баскетболу-2025, у якому українки прийматимуть збірну Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

"Домашнім" майданчиком для "синьо-жовтих" стане арена Олімпійського центру в столиці Латвії – Ризі. Гра відбудеться 10 листопада та почнеться о 21:30 за київським часом.

Це буде другий матч українок під час чергового ігрового вікна для національних збірних. Перед Сербією наші на виїзді зіграють проти Північної Македонії. Ця зустріч відбудеться 7 листопада в Скоп'є.

Збірна України поки невдало грає у кваліфікації до Євро. Під час першого вікна, в листопаді 2023 року, "синьо-жовті" зазнали двох поразок у групі G. Спочатку на виїзді розгромно програли Сербії (40:82), а потім поступилися Португалії (63:78).

Після ігор у листопаді два заключних поєдинки відбору відбудуться в лютому 2025-го. Для того, щоб пробитися у фінальну частину турніру, нашій команді потрібно виграти свою групу, або посісти одне з чотирьох найкращих других місць (всього в кваліфікації 8 квартетів). Наразі у квартеті G лідирують сербки та португалки, в активі яких по дві перемоги. Натомість в України та Північної Македонії – по дві поразки.

Жіночий Євробаскет-2025 вперше приймуть чотири країни – Італія, Греція, Чехія та Німеччина. Тамтешні збірні вже здобули місця у фінальній частині, але грають між собою у групі I – за залікові очки рейтингу ФІБА.

До речі, "Дніпро" потрапив у Кубок Європи ФІБА після поразки в кваліфікації.

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Збірна України Баскетбол
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