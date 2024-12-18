Жіноча й чоловіча військові форми. В "Армія+" запустили нове опитування

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Для чого потрібне нове опитування в "Армія+"

У Міноборони повідомили, що в застосунку "Армія+" стартувало нове опитування - про доступні зразки жіночої та чоловічої військової форми.

Уточнюється, що відомство хоче дізнатися:

наскільки форма є якісною

наскільки форма є зручною

чи відповідає форма потребам жінок і чоловіків, які проходять військову службу

У МОУ нагадали, що в листопаді 2024 року розпочали тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової.

Зазначається, що жіночий військовий одяг відрізняється від чоловічого:

за формою

за складністю крою

"Різні форми одягу - один зі складників рівності під час служби між жінками та чоловіками", - зауважили в міністерстві.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив, що військовослужбовці - і жінки, і чоловіки - повинні зосереджуватись на службі та виконанні завдань.

"Якщо одяг некомфортний та завдає клопотів під час несення служби - просимо поділитися цим в новому опитуванні. Ваші думки допоможуть вдосконалити одяг і зробити його ще більш комфортним і практичним", - додав він.

Нове опитування в "Армія+" (ілюстрація: mod.gov.ua)

Скільки запитань в опитуванні та як довго воно триватиме

У Міністерстві оборони розповіли, що в новому опитуванні в "Армія+" - 15 питань.

Уточнюється, що частина з них - відкриті (вони досліджують, наскільки зручним зараз є військовий одяг).

Крім того, військовослужбовці можуть залишити власні пропозиції - щоб зробити одяг ще більш зручним та зносостійким.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко нагадала, що кожне опитування в "Армія+" приводить до конкретних змін у нашому війську.

"На сьогодні пів мільйона військовослужбовців зареєструвалися у застосунку. А це значить, що ми маємо півмільйона думок, які можуть допомогти реформувати армію на краще. Це величезна сила, яка своїми голосами сьогодні може впливати на рішення завтра", - додала вона.

Зазначається, що опитування стартувало 17 грудня 2024 року - окремо для чоловіків та жінок. Триватиме воно впродовж 14 днів.

Результати опитування ляжуть в основу підготовки оновлених зразків одягу для військовослужбовців та майбутніх закупівель.