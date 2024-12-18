Жіноча й чоловіча військові форми. В "Армія+" запустили нове опитування

У застосунку "Армія+" стартувало нове опитування - щодо доступних зразків жіночої та чоловічої військової форми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
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У Міноборони повідомили, що в застосунку "Армія+" стартувало нове опитування - про доступні зразки жіночої та чоловічої військової форми.
Уточнюється, що відомство хоче дізнатися:
У МОУ нагадали, що в листопаді 2024 року розпочали тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової.
Зазначається, що жіночий військовий одяг відрізняється від чоловічого:
"Різні форми одягу - один зі складників рівності під час служби між жінками та чоловіками", - зауважили в міністерстві.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив, що військовослужбовці - і жінки, і чоловіки - повинні зосереджуватись на службі та виконанні завдань.
"Якщо одяг некомфортний та завдає клопотів під час несення служби - просимо поділитися цим в новому опитуванні. Ваші думки допоможуть вдосконалити одяг і зробити його ще більш комфортним і практичним", - додав він.
Нове опитування в "Армія+" (ілюстрація: mod.gov.ua)
У Міністерстві оборони розповіли, що в новому опитуванні в "Армія+" - 15 питань.
Уточнюється, що частина з них - відкриті (вони досліджують, наскільки зручним зараз є військовий одяг).
Крім того, військовослужбовці можуть залишити власні пропозиції - щоб зробити одяг ще більш зручним та зносостійким.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко нагадала, що кожне опитування в "Армія+" приводить до конкретних змін у нашому війську.
"На сьогодні пів мільйона військовослужбовців зареєструвалися у застосунку. А це значить, що ми маємо півмільйона думок, які можуть допомогти реформувати армію на краще. Це величезна сила, яка своїми голосами сьогодні може впливати на рішення завтра", - додала вона.
Зазначається, що опитування стартувало 17 грудня 2024 року - окремо для чоловіків та жінок. Триватиме воно впродовж 14 днів.
Результати опитування ляжуть в основу підготовки оновлених зразків одягу для військовослужбовців та майбутніх закупівель.
Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.
У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.
Доступ до додатка мають лише чинні військові. Спершу такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, став доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту (через низку правових і технічних викликів).
У майбутньому застосунок планується масштабувати на всі Сили оборони України.
Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні е-рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).
Наприкінці жовтня в додатку запустили новий сервіс - онлайн-курси для військових. Повідомлялося також, що в "Армія+" додали п'ять нових електронних рапортів (які покривають різні етапи служби).
15 листопада стало відомо, що в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.
Нещодавно стало відомо, що можливість змінити місце служби через "Армія+" отримали воїни Нацгвардії України.
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