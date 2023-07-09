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Жіноча волейбольна збірна України тріумфувала в Золотій Євролізі: відео

Фото: Українки не мали рівних цьогоріч (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України вдруге здолала збірну Швеції і завоювала трофей Золотої Євроліги-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Золота Євроліга-2023, фінал, жінки, другий матч

Швеція – Україна – 0:3 (17:25, 22:25, 30:32); перший матч – 0:3

Після розгромної поразки в першій зустрічі команд скандинавки поставили на активний старт. Збірній Швеції вдалося непогано провести перший відрізок, а на піку перевага господарок склала 4 пункти. Утім, українські волейболістки доволі швидко вирівняли становище (10:10).

Далі ж "синьо-жовті" остаточно перехопили ініціативу. Підопічні Івана Петкова методично збільшували свою перевагу та закінчили сет із +8. У другій же партії розпочалися справжні гойдалки. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Однак, у кінцівці збірна України вкотре довела клас.

Ще конкурентнішим став третій сет. На фініші українки мали невелику перевагу (23:20), але відразу ж реалізувати її не змогли. Натомість розіграш партії максимально затягнувся. Суперники зіграли ще 15 (!) додаткових подач, допоки котрась із команд не змогла відірватися на два пункти. Вдалося це Україні.

Отже, збірна України виграла всі 6 сетів у двоматчевому фіналі Золотої Євроліги та вдруге в історії здобула престижний трофей. Попередній тріумф "синьо-жовтих" трапився в 2017 році. Тоді вдалося двічі обіграти Фінляндію (3:1, 3:1).

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