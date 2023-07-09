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Женская волейбольная сборная Украины триумфовала в Золотой Евролиге: видео

Фото: Украинки не имели равных в этом году (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины во второй раз одолела сборную Швеции и завоевала трофей Золотой Евролиги-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2023, финал, женщины, второй матч

Швеция – Украина – 0:3 (17:25, 22:25, 30:32); первый матч – 0:3

После разгромного поражения в первой встрече команд скандинавки поставили на активный старт. Сборной Швеции удалось неплохо провести первый отрезок, а на пике преимущество хозяек составило 4 пункта. Впрочем, украинские волейболистки довольно быстро выровняли положение (10:10).

Дальше же "сине-желтые" окончательно перехватили инициативу. Подопечные Ивана Петкова методически увеличивали свое преимущество и закончили сет с +8. Во второй же партии начались настоящие качели. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Однако в концовке сборная Украины еще раз доказала класс.

Еще более конкурентным стал третий сет. На финише у украинок было небольшое преимущество (23:20), но сразу же реализовать его не смогли. Розыгрыш партии максимально затянулся. Соперники сыграли еще 15 (!) дополнительных подач, пока одна из команд не смогла оторваться на два пункта. Удалось это Украине.

Итак, сборная Украины выиграла все 6 сетов в двухматчевом финале Золотой Евролиги и во второй раз в истории завоевала престижный трофей. Предыдущий триумф "сине-желтых" случился в 2017 году. Тогда удалось дважды обыграть Финляндию (3:1, 3:1).

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