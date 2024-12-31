Жінки на ринку праці: які професії обирають і що мотивує змінювати роботу

Вона зазначає, що попри складну ситуацію, 54% жінок активно шукають роботу, при цьому лише 17% вважають ринок праці стабільним. Нестабільний дохід і бажання кращих умов змушують жінок бути гнучкими, а більшість із них готові навіть змінити професію заради фінансової стабільності та кар’єрного зростання.

Що впливає на вибір роботи

Основною мотивацією для жінок при зміні роботи є фінансова винагорода. В умовах соціально-економічної нестабільності саме зарплата визначає пріоритет під час вибору вакансій. Прозорість умов праці, графік роботи та можливість кар’єрного зростання також важливі, але поступаються фінансовим факторам.

Ті, хто не планує змінювати роботу, зазначають, що ключовими перевагами є зручний графік.. 41% жінок вважають, що їхня поточна робота надає стабільність та безпеку і 37% не хочуть змінювати поточне місце праці через гарний та приємний колектив.

Популярні напрями та професії

Опитування показують, що 77% жінок готові опановувати нові професії. Найбільший інтерес викликають творчі спеціальності (графічний дизайн, копірайтинг, фотографія тощо), які дозволяють не лише розкрити свій потенціал, а й отримати гнучкий графік. Цей варіант часто обирають жінки, які прагнуть поєднувати роботу із сімейними обов’язками.

Також популярними залишаються виробничі професії, логістика, продажі й робочі спеціальності. Наприклад, робота у сфері продажів приваблює можливістю навчатися безпосередньо на місці, що ідеально підходить для тих, хто починає кар’єру з нуля.

Яка робота в пріоритеті

Марія Абдулліна звертає увагу на те, що саме жінки здебільшого розглядають офіційне працевлаштування, на відміну від чоловіків.

Додаткову мотивацію забезпечує доступність онлайн-курсів, які дозволяють швидко опанувати нові навички у сферах графічного дизайну, копірайтингу чи відеопродакшну.

На другому місці за популярністю серед жінок – виробничі спеціальності та логістика. Крім того, жінок цікавлять робочі професії та посади у сфері продажів, особливо онлайн. Перевагою такої роботи є можливість навчання безпосередньо на місці, що робить її привабливою для тих, хто починає кар’єру або змінює професію.

Щодо кар’єрних амбіцій, більшість жінок орієнтується на менеджерські посади середньої ланки. Це пояснюється бажанням отримати стабільний дохід та можливість професійного зростання. Через наявні гендерні бар’єри жінки частіше обирають реалістичні вакансії, які можуть стати платформою для подальшої кар’єри.

Виклики жінок

Близько 39% жінок із малолітніми дітьми стикаються з дискримінацією під час пошуку роботи. Основними труднощами є упередженість роботодавців щодо матерів, відсутність гнучкого графіка або можливості працювати дистанційно. Також жінки відчувають тиск через необхідність обирати між кар’єрою та сім’єю.

Готовність жінок змінювати професію та освоювати нові сфери створює можливості для роботодавців. Пропозиції з перекваліфікації та швидкою адаптацією на новій посаді можуть допомогти залучити більше жінок до роботи. Орієнтація на їхні пріоритети – гнучкий графік, кар’єрні перспективи та фінансова стабільність – може сприяти вирішенню кадрових проблем.