Жінки в "чоловічих" професіях: як вони руйнують стереотипи та змінюють ринок праці (колаж РБК-Україна)

У сучасному світі кордони між "чоловічими" та "жіночими" професіями стираються. Завдяки підтримці роботодавців, суспільним змінам та самовідданості самих жінок, стереотипи руйнуються, відкриваючи нові кар'єрні перспективи.

У цьому спецпроєкті РБК-Україна розповідає про реальні історії жінок, які обіймають посади, що традиційно вважаються "чоловічими", а також про ініціативи бізнесу, які цьому сприяють.

МХП: трактористки, агрономки та інженерки

У МХП не розділяють професії на чоловічі та жіночі – головне, аби людина мала необхідні навички та бажання розвиватися. Компанія активно впроваджує програми reskilling і upskilling, щоб надати працівникам можливість освоювати нові професії, зокрема ті, що традиційно вважаються чоловічими.

Жінки тут працюють трактористками, машиністками, слюсарками, водійками, агрономками, будівельницями, скотарницями. Лише у 2024 році 330 жінок обрали професії, які донедавна вважалися суто чоловічими.

Валентина Алексахіна – єдина жінка-водійка навантажувача JCB у регіональному логістичному центрі МХП на Канівщині. Вона довела, що стать не є перепоною для професійної реалізації. У компанії працює з 2010 року, а у 2023-му вирішила кардинально змінити напрям: з птахівниці перекваліфікувалася на водійку спецтехніки. Її підтримали як колеги, так і чоловік, який також керує навантажувачем.

Валентина Алексахіна (фото: прес-служба компанії)

Алла Дзюба прийшла до МХП у 2022 році за програмою дуального навчання. Почала як стажистка, згодом опанувала професію слюсарки, а нині працює інженеркою з автоматизованих систем керування виробництвом. Вона контролює роботу сучасного обладнання на інкубаторно-птахівничій станції.

Алла Дзюба (фото: прес-служба компанії)

"Мені подобається відповідальність за процеси, особливо під час нічних змін, коли я самостійно контролюю всі системи та мікроклімат", – розповідає Алла. Вона наголошує, що в МХП важливі не стать, а знання, відповідальність і бажання зростати.

Тетяна Пельчарська керує польовими роботами на підприємстві МХП в Івано-Франківській області. У 25 років вона стала головною агрономкою, під її керівництвом понад сотня чоловіків і велика техніка. 80% робочого часу вона проводить у полі, особливо під час посівної та збору врожаю.

Тетяна Пельчарська (фото: прес-служба компанії)

"Я – єдина жінка серед агрономів, і мені це подобається. Любов до землі я успадкувала від батьків, а ця професія дає мені динаміку, виклики та можливість впливати на результат", – розповідає Тетяна.

В цілому ж в компанії наголошують: МХП — місце для кожного, хто готовий брати на себе повноваження, навчатися та зростати професійно, незалежно від статі.

"Дарниця": топкерівництво без упереджень

У фармацевтичній компанії "Дарниця" переконані: успіх і професіоналізм не залежать від статі. "Ми створюємо середовище, де кожен має рівні можливості для розвитку й самореалізації. Від виробництва до топменеджменту, жінки працюють у різних напрямах і активно впливають на розвиток компанії", – говорить директорка з роботи з людьми фармацевтичної компанії "Дарниця" Олена Соколова.

Олена Соколова (прес-служба компанії)

За її словами, одним із яскравих прикладів є Ірина Захарчук, яка багато років очолювала Відділ проєктування та будівництва, а зараз працює провідною інженеркою.

Вона керувала командою чоловіків, яка займається капітальним будівництвом і модернізацією виробництва. Ці напрямки традиційно вважаються "чоловічими", але Ірина доводить, що професіоналізм не має гендерних обмежень.

Ірина Захарчук (фото: прес-служба)

Департамент виробництва у компанії також очолює жінка. Людмила Денесюк керує цехами, машинами та тоннами сировини. Ця робота вимагає впевненості, швидких рішень і холодного розуму, і Людмила успішно доводить, що така роль не залежить від статі.

Людмила Денесюк (фото: прес-служба)

"Її робота – яскравий приклад того, як ми впроваджуємо принципи ефективності та лідерства без упереджень", – додає директорка з роботи з людьми в компанії.

Що ж сприяло рівним можливостям для жінок у компанії? В компанії наводять наступні чинники:

Грейдингова система: Зарплата залежить від посади, а не від статі. Це гарантує справедливу компенсацію за зусилля та досягнення без гендерних упереджень.

Рівні можливості: 61% команди – жінки, і вони працюють у всіх сферах — від виробництва до керівних посад. Це свідчить про те, що жінки можуть досягти успіху в будь-якій професії, незалежно від її стереотипного сприйняття.

Гендерне лідерство: Компанія підтримує розвиток жінок на керівних посадах. Серед топменеджменту "Дарниці" – 35% жінок, а серед мідлменеджерок їх майже 50%. Це важливий крок до рівноправного робочого середовища.

Відпустка по догляду за дитиною: У "Дарниці" створено умови для балансу між кар'єрою та сім'єю. Відпустка доступна для всіх, і вибір, хто буде в декреті – мама чи тато, залишається за сім’єю.

Гнучкі формати роботи та підтримка ментального здоров’я: Співробітники мають можливість поєднувати професійне життя з особистим, а також отримують психологічну підтримку незалежно від статі.

Жіноче ком’юніті: Спільнота, ініційована співробітницями, стала простором для підтримки, розвитку й натхнення. Тут жінки діляться досвідом, обговорюють кар’єрні виклики, можливості зростання та баланс між роботою і особистим життям.

"Наші керівники ділилися власним досвідом боротьби з гендерними стереотипами. Кампанія переросла у флешмоб #ЗвісноЯ, де співробітники почали ділитися історіями подолання стереотипів. Ми разом рухаємося до того, щоб більше не було "не жіночих" чи "не чоловічих" ролей, тому обрали говорити про справжню суть 8 березня і пояснювати її тим, хто ще не замислювався", – резюмує Олена Соколова.