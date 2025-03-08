Женщины в "мужских" профессиях: как они разрушают стереотипы и меняют рынок труда (коллаж РБК-Украина)

В современном мире границы между "мужскими" и "женскими" профессиями стираются. Благодаря поддержке работодателей, общественным изменениям и самоотверженности самих женщин стереотипы разрушаются, открывая новые карьерные перспективы.

В этом спецпроекте РБК-Украина рассказывает о реальных историях женщин, которые занимают должности, традиционно считающиеся "мужскими", а также о бизнес-инициативах, способствующих этим изменениям.

МХП: трактористки, агрономки и инженеры

В МХП не разделяют профессии на мужские и женские – главное, чтобы человек имел необходимые навыки и желание развиваться. Компания активно внедряет программы reskilling и upskilling, чтобы предоставить работникам возможность осваивать новые профессии, в частности те, которые традиционно считаются мужскими.

Женщины здесь работают трактористками, машинистками, слесарями, водителями, агрономами, строителями, скотницами. Только в 2024 году 330 женщин выбрали профессии, которые до недавнего времени считались сугубо мужскими.

Валентина Алексахина – единственная женщина-водитель погрузчика JCB в региональном логистическом центре МХП на Каневщине. Она доказала, что пол не является преградой для профессиональной реализации. В компании работает с 2010 года, а в 2023-м решила кардинально изменить направление: с птицевода переквалифицировалась на водителя спецтехники. Ее поддержали как коллеги, так и муж, который также управляет погрузчиком.

Валентина Алексахина (фото: пресс-служба компании)

Алла Дзюба пришла в МХП в 2022 году по программе дуального обучения. Начала как стажер, впоследствии овладела профессией слесаря, а сейчас работает инженером по автоматизированным системам управления производством. Она контролирует работу современного оборудования на инкубаторно-птицеводческой станции.

Алла Дзюба (фото: пресс-служба компании)

"Мне нравится ответственность за процессы, особенно во время ночных смен, когда я самостоятельно контролирую все системы и микроклимат", — рассказывает Алла. Она отмечает, что в МХП важны не пол, а знания, ответственность и желание расти.

Татьяна Пельчарская руководит полевыми работами на предприятии МХП в Ивано-Франковской области. В 25 лет она стала главным агрономом, под ее руководством более сотни мужчин и большая техника. 80% рабочего времени она проводит в поле, особенно во время посевной и сбора урожая.

Татьяна Пельчарская (фото: пресс-служба компании)

"Я - единственная женщина среди агрономов, и мне это нравится. Любовь к земле я унаследовала от родителей, а эта профессия дает мне динамику, вызовы и возможность влиять на результат", — рассказывает Татьяна.

В целом в компании отмечают: МХП – место для каждого, кто готов брать на себя полномочия, учиться и расти профессионально, независимо от пола.

"Дарница": топ-руководство без предубеждений

В фармацевтической компании "Дарница" убеждены: успех и профессионализм не зависят от пола."Мы создаем среду, где каждый имеет равные возможности для развития и самореализации. От производства до топ-менеджмента, женщины работают в разных направлениях и активно влияют на развитие компании", — говорит директор по работе с людьми фармацевтической компании "Дарница" Елена Соколова.

Елена Соколова (пресс-служба компании)

По ее словам, одним из ярких примеров является Ирина Захарчук, которая много лет возглавляла Отдел проектирования и строительства, а сейчас работает ведущим инженером.

Она руководила командой мужчин, которая занимается капитальным строительством и модернизацией производства. Эти направления традиционно считаются "мужскими", но Ирина доказывает, что профессионализм не имеет гендерных ограничений.

Ирина Захарчук (фото: пресс-служба)

Департамент производства в компании также возглавляет женщина. Людмила Денесюк руководит цехами, машинами и тоннами сырья. Эта работа требует уверенности, быстрых решений и холодного ума, и Людмила успешно доказывает, что такая роль не зависит от пола.

Людмила Денесюк (фото: пресс-служба)

"Ее работа - яркий пример того, как мы внедряем принципы эффективности и лидерства без предубеждений", — добавляет директор по работе с людьми в компании.

Что же способствовало равным возможностям для женщин в компании? В компании приводят следующие факторы:

Грейдинговая система: Зарплата зависит от должности, а не от пола. Это гарантирует справедливую компенсацию за усилия и достижения без гендерных предубеждений.

Равные возможности: 61% команды – женщины, и они работают во всех сферах – от производства до руководящих должностей. Это свидетельствует о том, что женщины могут добиться успеха в любой профессии, независимо от ее стереотипного восприятия.

Гендерное лидерство: Компания поддерживает развитие женщин на руководящих должностях. Среди топ-менеджмента "Дарницы" – 35% женщин, а среди мидлменеджеров их почти 50%. Это важный шаг к равноправной рабочей среде.

Отпуск по уходу за ребенком: В "Дарнице" созданы условия для баланса между карьерой и семьей. Отпуск доступен для всех, и выбор, кто будет в декрете – мама или папа, остается за семьей.

Гибкие форматы работы и поддержка ментального здоровья: Сотрудники имеют возможность совмещать профессиональную жизнь с личной, а также получают психологическую поддержку независимо от пола.

Женское комьюнити: Сообщество, инициированное сотрудницами, стало пространством для поддержки, развития и вдохновения. Здесь женщины делятся опытом, обсуждают карьерные вызовы, возможности роста и баланс между работой и личной жизнью.

"Наши руководители делились собственным опытом борьбы с гендерными стереотипами. Кампания переросла во флешмоб #ЗвісноЯ, где сотрудники начали делиться историями преодоления стереотипов. Мы вместе движемся к тому, чтобы больше не было "не женских" или "не мужских" ролей, поэтому выбрали говорить о настоящей сути 8 марта и объяснять ее тем, кто еще не задумывался", — резюмирует Елена Соколова.