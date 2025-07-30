Жінка скинула вагу завдяки безкоштовному способу, який доступний кожному

Американка Даніель Пейдж через віддалену сидячу роботу та зайву вагу вирішила щоденно ходити 1 годину. Як виявилось, такий експеримент був вдалим і вона змогла скинути вагу без виснажливих тренувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Today .

Чому жінка вирішила ходити по 1 годині в день

37-річна жінка розповіла, що працює з дому, тому у її житті мало активності. В ідсутність щоденного руху почала давати про себе знати. Окрім набору ваги, у неї не було енергії, їй було важко заснути і боліло все тіло.

Тренер Стефані Мансур запевнила Даніель, що р егулярна ходьба може значно сприяти втраті ваги, спалюючи калорії та прискорюючи метаболізм. Ходьба також може покращити серцево-судинну систему, зміцнюючи серце, знижуючи кров'яний тиск та зменшуючи ризик серцевих захворювань.

Щоденні прогулянки розвивають м’язову витривалість, зміцнюють кістки та покращують здоров’я суглобів, що робить їх фантастичним варіантом для фізичних вправ з низьким навантаженням.

Тому жінка вирішила ходити кожного дня по 1 години і ось що з цього вийшло

Результати щоденної ходьби

В результати за місяць при щоденній ходьбі без будь-яких силових навантажень жінці вдалось схуднути на 2 кілограми.

Також жінка почала почуватися краще і її сон покращився.

Щоб почати регулярно ходити, варто дотримуватись таких порад:

х одіть в один і той самий час щодня. Зробіть це постійною частиною вашого дня, наприклад, зранку або після вечері, це допоможе вам встановити розпорядок дня

знайдіть свій темп. Ідть в темпі, який вам здається прийнятним. Це допомагає запобігти виснаженню, спалює більше калорій і покращує серцево-судинну форму

почніть з малого та поступово збільшуйте час. Почніть з п'яти хвилин щодня та поступово збільшуйте час до триваліших періодів

підтримуйте водний баланс. Пийте багато води до, під час та після прогулянок. Звертайте увагу на погоду та одягайтеся відповідно, щоб уникнути перегріву

Даніель Пейдж до та після регулярної ходьби (фото: today.com)