Женщина сбросила вес благодаря бесплатному способу, который доступен каждому

Американка Даниэль Пейдж из-за удаленной сидячей работы и лишнего веса решила ежедневно ходить 1 час. Как оказалось, такой эксперимент бил удачным и она смогла сбросить вес без изнурительных тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today .

Почему женщина решила ходить по 1 часу в день

37-летняя женщина рассказала, что работает из дома, поэтому в ее жизни мало активности. Отсутствие ежедневного движения начало давать о себе знать. Кроме набора веса, у нее не было энергии, ей было трудно заснуть и болело все тело.

Тренер Стефани Мансур заверила Даниэль, что регулярная ходьба может значительно способствовать потере веса, сжигая калории и ускоряя метаболизм. Ходьба также может улучшить сердечно-сосудистую систему, укрепляя сердце, снижая кровяное давление и уменьшая риск сердечных заболеваний.

Ежедневные прогулки развивают мышечную выносливость, укрепляют кости и улучшают здоровье суставов, что делает их фантастическим вариантом для физических упражнений с низкой нагрузкой.

Поэтому женщина решила ходить каждый день по 1 часу и вот что из этого получилось

Результаты ежедневной ходьбы

В результаты за месяц при ежедневной ходьбе без каких-либо силовых нагрузок женщине удалось похудеть на 2 килограмма.

Также женщина начала чувствовать себя лучше и ее сон улучшился.

Чтобы начать регулярно ходить, стоит придерживаться таких советов:

ходите в одно и то же время каждый день. Сделайте это постоянной частью вашего дня, например, утром или после ужина, это поможет вам установить распорядок дня

найдите свой темп. Ходите в темпе, который вам кажется приемлемым. Это помогает предотвратить истощение, сжигает больше калорий и улучшает сердечно-сосудистую форму

начните с малого и постепенно увеличивайте время. Начните с пяти минут ежедневно и постепенно увеличивайте время до более длительных периодов

поддерживайте водный баланс. Пейте много воды до, во время и после прогулок. Обращайте внимание на погоду и одевайтесь соответственно, чтобы избежать перегрева

Даниэль Пейдж до и после регулярной ходьбы (фото: today.com)