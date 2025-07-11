Жінка, яка змінила хід історії: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за який подвиг

Православна Церква України нагадала, що сьогодні, 11 липня, українці вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині київської Ольги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Згідно з інформацією Православної Церкви, постать святої рівноапостольної княгині Ольги - одна з найважливіших і найвпливовіших в нашій історії.
Українцям нагадали, що саме ця жінка:
Уточнюється, що у святому Хрещенні вона носила ім'я Олена.
"Церква вшановує княгиню Ольгу як рівноапостольну святу, адже її подвиг визначив не лише хід історії Київської держави, України-Руси, а й духовне майбутнє всього українського народу", - пояснили у ПЦУ.
Йдеться про те, що прийнявши християнство у свідомому віці (після смерті чоловіка, приблизно у 955 році), вона продовжила справу закладення основ європейської християнської традиції на наших землях.
"Цю подію фіксують не лише вітчизняні, а й іноземні джерела, хоча досі історики дискутують про точне місце та дату її хрещення", - зауважили у ПЦУ.
За однією з версій, хрещення княгині Ольги відбулося у 954 році - коли священник Григорій звершив таїнство у церкві пророка Іллі (що вже діяла в Києві).
Інша гіпотеза стверджує, що Ольга прийняла християнство в самому Царгороді (столиці Візантійської імперії), де її з великою пошаною прийняли імператор Костянтин VII Багрянородний та Патріарх Феофілакт.
Тим часом митрополит Іларіон (Огієнко) висловлював думку, що княгиня Ольга була охрещена ще до цієї події - щоб уже як християнка мати змогу вести рівноправні переговори з візантійським володарем.
Громадянам нагадали, що саме княгиня Ольга стала першою особою, яка розпочала будівництво численних християнських церков на Русі - замінюючи ідоли на святі храми.
"Вона встановлювала хрести і церкви, в яких Господь сподобляв людей численних чудес і навертав до істинної віри", - повідомили у ПЦУ.
Уточнюється, що завдяки їй відбулося, зокрема, зведення Миколаївського храму над Аскольдовою могилою, а також, можливо, й заснування дерев'яного храму на місці Софії Київської.
"Попри те, що вона не змогла навернути до істинної віри свого сина Святослава, але великий вплив княгиня мала на своїх онуків - Ярополка, Олега та особливо на Володимира Великого, який влітку 988 року призначив певний день всенародного хрещення для киян", - додали у ПЦУ.
Згідно з літописом, у вічність свята княгиня Ольга відійшла в неділю, 11 липня 969 року. Тому і її пам'ять вшановують нині в цей день.
"Вона заповіла не здійснювати над собою язичницьких обрядів і була похована за християнським звичаєм в одному з храмів Києва, зведених нею", - розповіли українцям.
Зазначається, що княгиня Ольга була офіційно прославлена Православної Церквою серед святих через кілька століть - у 1547 році.
"Свята княгиня Ольго, моли Бога за нас! Випроси для нашого народу мудрість, незламність у вірі та мир, якого так прагнемо. Навчи нас стояти у правді, служити добру і берегти спадок християнської любові", - підсумували у ПЦУ.
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