Жінка з дитиною були поруч. Подробиці "прильоту" ракети в дім під Івано-Франківськом

У момент влучання ракети до житлового будинку в Івано-Франківській області в ньому знаходилися жінка з дитиною. На щастя, ракета не розірвалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Сьогодні ворог завдав удару по житловому будинку у нашій області, в якому проживають жінка з дитиною", - розповіла вона.

За її словами, на момент влучання вони знаходилися у сусідній кімнаті.

"На щастя, ракета не вибухнула і вони залишилися живі", - додала Онищук.