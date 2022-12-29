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Женщина с ребенком были рядом. Подробности "прилета" ракеты в дом под Ивано-Франковском

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Ивано-Франковск, Четверг 29 декабря 2022 14:20
Женщина с ребенком были рядом. Подробности "прилета" ракеты в дом под Ивано-Франковском Фото: появились подробности прилета ракеты в дом в Ивано-Франковской области (t.me/onyshchuksvitlana)
Автор: Наталия Гурковская

В момент попадания ракеты в жилой дом в Ивано-Франковской области в нем находились женщина с ребенком. К счастью, ракета не разорвалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Сегодня враг нанес удар по жилому дому в нашей области, в котором проживают женщина с ребенком", - рассказала она.

По ее словам, на момент попадания они находились в соседней комнате.

"К счастью, ракета не взорвалась и они остались живы", - добавила Онищук.

Женщина с ребенком были рядом. Подробности &quot;прилета&quot; ракеты в дом под Ивано-Франковском

Как сообщалось, во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Также российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.

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