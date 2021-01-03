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На жилой дом в США упал самолет, есть жертвы

Автор: Юлия Струк

В американском штате Мичиган на жилой дом упал легкомоторный самолет. В результате погибли три человека.

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Об этом информирует газета The Detroit News со ссылкой на полицию.

Падение произошло 2 января около 16:00 по местному времени в округе Окленд. Федеральное управление гражданской авиации сообщает, что одномоторный самолет Piper PA-24 упал на частный жилой дом.


В результате крушения начался пожар, жильцы дома смогли выбраться из него.

По данным полиции, погибли пилот воздушного судна и двое его пассажиров.

Сейчас авиационные власти начинают расследование происшествия.

Напомним, в начале декабря в Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека: пилот и инструктор получили травмы и были доставлены в больницу.

Как писало РБК-Украина, в Альпах во французском департаменте Савойя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей.

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