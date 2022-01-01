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В жилом доме на Прикарпатье произошел взрыв: есть пострадавший

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 1 января, в селе Хриплин (Ивано-Франковская область) произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили в ГСЧС, сообщение о взрыве в жилом доме в селе Хриплин поступило дежурному в 15:07. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. Строение получило значительные повреждения - у него разрушена крыша, перекрытия и стены. Пожара не произошло.

В результате взрыва пострадал владелец дома, 1962 года рождения. Мужчину на машине скорой помощи доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Фото: взрыв произошел в жилом доме на Прикарпатье (dsns.gov.ua)

Напомним, 28 декабря вечером в Косовской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимационной палате. Погибли четыре человека.

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Ивано-ФранковскВзрыв газаГСЧС