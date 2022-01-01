В жилом доме на Прикарпатье произошел взрыв: есть пострадавший

Сегодня, 1 января, в селе Хриплин (Ивано-Франковская область) произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как отметили в ГСЧС, сообщение о взрыве в жилом доме в селе Хриплин поступило дежурному в 15:07. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. Строение получило значительные повреждения - у него разрушена крыша, перекрытия и стены. Пожара не произошло.
В результате взрыва пострадал владелец дома, 1962 года рождения. Мужчину на машине скорой помощи доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
Фото: взрыв произошел в жилом доме на Прикарпатье (dsns.gov.ua)
Напомним, 28 декабря вечером в Косовской центральной районной больнице в Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимационной палате. Погибли четыре человека.