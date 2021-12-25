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В жилом доме под Львовом произошел взрыв газа: пострадали 5 человек

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 декабря в Ниновичи (Львовская область) произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"25 декабря в 11:50 в с. Ниновичі Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв", - говорится в сообщении.

По предварительной информации спасателей, в доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали 5 человек.

На месте проводится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи.

В результате взрыва дом разрушен был полностью. От ГСЧС привлечено 8 человек и 2 единицы техники.

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Львовская областьВзрыв