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У житловому будинку під Львовом стався вибух газу: постраждали 5 людей

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня у Ниновичі (Львівська область) стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"25 грудня о 11:50 у с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників, у будинку стався вибух газу, внаслідок чого постраждали 5 осіб.

На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.

В результаті вибуху будинок зруйновано було повністю. Від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.

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Львівська областьВибух