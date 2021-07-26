UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Жеваго заочно избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд заочно арестовал бывшего народного депутата и экс-владельца банка "Финансы и Кредит". Ранее его объявили в международный розыск по делу о растрате 113 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку розыскного учета МВД Украины.

"Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в розыскной карточке на имя Константина Жеваго.

Напомним, суд разрешил арестовать экс-владельца банка "Финансы и Кредит" в декабре 2019 года. За два месяца до этого бывшему нардепу сообщили о подозрении в том, что он организовал растрату 113 млн долларов кредитной организации.

В середине июля 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

Отметим, Государственное бюро расследований объявило Жеваго в розыск еще осенью 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константин ЖевагоарестСуд