После жестокого убийства учителя Франция намерена выслать более 200 иностранцев

Фото: полицейская машина возле места теракта (bfmtv.com)

Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен собрал на видеоконференцию префектов и потребовал активизировать высылку 231 человека, подозреваемых в радикальном исламизме. Также чиновник намерен поднять вопрос об ужесточении правил для предоставления политического убежища.

Об этом сообщает Europe 1.

Кандидаты на высылку выбраны пока только среди нелегальных иммигрантов, пребывающих на французской территории без документов и без надежды их когда-нибудь получить.

180 человек сидят в тюрьмах, еще 51 человек должен быть задержан в ближайшее время.

Напомним, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорине к западу от Парижа молодой человек отрубил голову школьному учителю истории, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo.

Преступник был застрелен сотрудниками полиции. Учителя убил 18-летний житель Москвы чеченского происхождения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее "исламским терактом". Полиция провела задержания по делу об убийстве.