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К жесткому карантину готовы менее 30% малых предприятий

Автор: Александр Белоус

Готовы к усилению в Украине карантинных мероприятий, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, 29% опрошенных малых предприятий. В то же время 42% опрошенных ответили, что их бизнес не готов к возобновлению жесткого карантина.

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Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine.

Еще 29% предпринимателей утверждают, что готовы к ухудшению ситуации.

Опрос проводился с 31 августа до 15 сентября 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 62 предприниматели - представители малого и среднего бизнеса.

Unlimit Ukraine - платформа для развития малого и микробизнеса, создана на базе Европейской бизнес ассоциации. Сегодня проект насчитывает 1 865 участников.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", оценивая риски от эпидемии коронавируса, большинство (61%) украинцев боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев (46%) считают, что власть должна снова ввести жесткие карантинные меры во время возможной второй волне эпидемии. Противоположного мнения придерживаются столько же граждан - 47%.

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