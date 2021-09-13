Жесткое приземление самолета в России: в реанимации находятся три человека
Фото: жесткое приземление самолета L-410 в России (t.me/rian_ru)
Жесткое приземление самолета в России: в реанимации находятся три человека. Еще одинадцать человек находятся в стационаре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TACC.
Одна пациентка ушла домой из медицинского заведения.
Отмечается также, что борт санавиации с министром здравоохранения региона и командой медиков приземлился в селе Казачинском.
Ранее мы писали о четырех погибших из-за жесткого приземления самолета в России.