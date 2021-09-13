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Жесткое приземление самолета в России: в реанимации находятся три человека

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Иркутская область, Понедельник 13 сентября 2021 03:18
Жесткое приземление самолета в России: в реанимации находятся три человека Фото: жесткое приземление самолета L-410 в России (t.me/rian_ru)
Автор: Анна Полисученко

Жесткое приземление самолета в России: в реанимации находятся три человека. Еще одинадцать человек находятся в стационаре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TACC.

Одна пациентка ушла домой из медицинского заведения.

Отмечается также, что борт санавиации с министром здравоохранения региона и командой медиков приземлился в селе Казачинском.

Ранее мы писали о четырех погибших из-за жесткого приземления самолета в России.

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