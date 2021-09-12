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Жесткое приземление самолета в России: известно о четырех погибших

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Россия, Воскресенье 12 сентября 2021 22:47
Жесткое приземление самолета в России: известно о четырех погибших Фото: жесткое приземление самолета L-410 в России (t.me/rian_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Пассажирский двухмоторный самолет L-410, который сегодня совершил жесткое приземление, находится в воде. Известно о четырех погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TACC.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в результате жесткого приземления погибли трое пассажиров и пилот самолета.

В понедельник власти будут принимать решение о компенсации семьям погибших и пострадавших.

Спасатели продолжают освобождать людей, которых зажало в салоне.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Иркутской области пассажирский самолет совершил жесткое приземление. На борту находилось 16 человек.

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Российская Федерация Иркутская область
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