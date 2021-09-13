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Жорстке приземлення літака в Росії: в реанімації перебувають три людини

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Іркутська область, Понеділок 13 вересня 2021 03:18
Жорстке приземлення літака в Росії: в реанімації перебувають три людини Фото: Жорстке приземлення літака L-410 в Росії (t.me/rian_ru)
Автор: Анна Полисученко

Жорстке приземлення літака в Росії: в реанімації перебувають три людини. Ще одинадцять осіб знаходяться у стаціонарі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC.

Одна пацієнтка пішла додому з медичного закладу.

Відзначається також, що борт санавіації з міністром охорони здоров'я регіону і командою медиків приземлився в селі Казачинському.

Раніше ми писали про чотирьох загиблих через жорстке приземлення літака в Росії.

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