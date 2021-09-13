Жорстке приземлення літака в Росії: в реанімації перебувають три людини
Фото: Жорстке приземлення літака L-410 в Росії (t.me/rian_ru)
Жорстке приземлення літака в Росії: в реанімації перебувають три людини. Ще одинадцять осіб знаходяться у стаціонарі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC.
Одна пацієнтка пішла додому з медичного закладу.
Відзначається також, що борт санавіації з міністром охорони здоров'я регіону і командою медиків приземлився в селі Казачинському.
Раніше ми писали про чотирьох загиблих через жорстке приземлення літака в Росії.