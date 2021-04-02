Жесткий карантин в Запорожье: как будет работать транспорт, школы и детсады

Во время усиленного карантина в Запорожье общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал "ЗАПОРІЖЖЯ ІНФО".
"Общественный транспорт будет обслуживать городские маршруты при соблюдении определенных требований - количество пассажиров не должна превышать общего количества мест для сидения, обязательный масочный режим", - говорится в сообщении.
1-4 классы продолжают обучение в очном режиме. 5-11 классы будут учиться дистанционно. Учреждения дошкольного образования продолжают работать с соблюдением необходимых карантинных требований.
Напомним, в Запорожье местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля.
С 3 апреля в Запорожье запретят:
Отметим, сейчас Запорожская область сейчас находится в "оранжевой" зоне карантина.