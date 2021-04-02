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Жорсткий карантин в Запоріжжі: як працюватиме транспорт, школи та дитсадки

Автор: Андрій Василюк

Під час посиленого карантину в Запоріжжі громадський транспорт продовжить працювати, але в разі дотримання правила заповненості салону не більше кількості сидячих місць. Очне навчання в 1-4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал "ЗАПОРІЖЖЯ ІНФО".

"Громадський транспорт обслуговуватиме міські маршрути при дотриманні певних вимог - кількість пасажирів має не перевищувати загальної кількості місць для сидіння, обов’язковий масковий режим", - йдеться в повідомленні.

1-4 класи продовжують навчання в очному режимі. 5-11 класи навчатимуться дистанційно. Заклади дошкільної освіти продовжують працювати із дотриманням необхідних карантинних вимог.

Нагадаємо, в Запоріжжі місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла рішення запровадити жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 3 квітня.

З 3 квітня у Запоріжжі заборонять:

  • закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
  • проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
  • роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
  • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
  • діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Відзначимо, наразі Запорізька область зараз перебуває в "помаранчевій" зоні карантину.

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