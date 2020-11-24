Жесткий карантин на Рождество может иметь негативные последствия, - ВОЗ

Фото: штаб-квартира ВОЗ (wikimedia)

Всемирная организация здравоохранения считает, что сохранение жестких карантинных ограничений на Рождество может иметь негативные последствия. При этом в ВОЗ предостерегают от снятия ограничений на время Рождественских праздников.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Deutsche Welle.

"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений", - сказал Райан.

Он добавил, что нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней празднования могут привести к ухудшению ситуации. При этом в ВОЗ считают, что людям необходимо дать возможность встречаться на Рождество.

"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них", - отметил Райан.

Ранее РБК-Украина писало, что в ВОЗ назвали "светом в конце туннеля" результаты последних исследований вакцины от коронавируса.

Подробнее о том, когда в мире может закончиться пандемия, читайте в материале РБК-Украина "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".