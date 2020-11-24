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Жорсткий карантин на Різдво може мати негативні наслідки, - ВООЗ

Вівторок 24 листопада 2020 10:29
Жорсткий карантин на Різдво може мати негативні наслідки, - ВООЗ
Фото: штаб-квартира ВООЗ (wikimedia)
Автор: Игорь Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що збереження жорстких карантинних обмежень на Різдво може мати негативні наслідки. При цьому ВООЗ застерігають від зняття обмежень на час Різдвяних свят.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, передає Deutsche Welle.

"Якщо в країні немає необхідної інфраструктури, і влада не в змозі відслідковувати контакти хворих і ізолювати їх, то послаблення призведуть до різкого зростання числа заражень", - сказав Райан.

Він додав, що немає наукової формули, за якою можна вирахувати, які послаблення або скільки днів святкування можуть призвести до погіршення ситуації. При цьому у ВООЗ вважають, що людям необхідно дати можливість зустрічатися на Різдво.

"Якщо людям не дадуть можливості зустрічатися, у багатьох це викликає смуток і пригнічений стан, що може привести до "втоми від обмежувальних заходів" і, можливо, наступному протесту проти них", - зазначив Райан.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ назвали "світлом в кінці тунелю" результати останніх досліджень вакцини від коронавірусу.

Детальніше про те, коли в світі може закінчитися пандемія, читайте в матеріалі РБК-Україна "Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу".

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