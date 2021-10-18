Жесткий карантин во Львове: школы на каникулах, а для торговли и развлечений новые правила

Образование

Все школы Львова отправились на двухнедельные каникулы - до 1 ноября. Это касается также и внешкольных занятий и досуга.

Также на каникулах до 1 ноября все музыкальные школы города, а вот народные дома, кружки и секции не работают.

Культура

Массовые мероприятия разрешено проводить только при условии, что организаторы и участники имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест (срок действия - 72 часа). То же касается и работы кинотеатров, театров, музеев. Дополнительное условие - количество посетителей не более 50% от общего количества мест.

Библиотеки работают только на выдачу книг.

Торговля

Промышленные, продовольственные рынки и магазины, ТРЦ, парикмахерские и салоны красоты могут работать только при условии, что работники вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей ограничено - не более 50% заполнения торговых площадей.

Заведения общественного питания

Кафе и рестораны могут работать максимум до 23:00 и при условии 100% вакцинации работников. Альтернативой вакцинации может быть ПЦР-тест, заполненность заведений - не более 50%, а за одним столиком может быть максимум 4 человека.

При этом, ограничения могут быть усилены. Так, если ситуация с коронавирусом в городе не стабилизируется, то с 1 ноября заведения общественного питания смогут посещать только вакцинированные или с имеющимся ПЦР-тестом.

Спортзалы и отели

Условием работы спортзалов является вакцинация всех сотрудников, от посетителей также требуется прививка или отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов - не более 50%.

Что касается гостиниц и хостелов, они могут работать только при условии 100-й вакцинации работников или при наличии у них отрицательного ПЦР-теста.