Жорстний карантин у Львові: школи на канікулах, а для торгівлы та розваг нові правила

Освіта

Усі школи Львова відправились на двотижневі канікули - до 1 листопада. Це стосується також і позашкілля та дозвілля.

Також на канікулах до 1 листопада всі музичні школи міста, а ось народні доми, гуртки та секції - не працюють.

Культура

Масові заходи дозволено проводити лише за умови, що організатори та учасники мають COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест (термін дії - 72 години). Те ж стосується і роботи кінотеатрів, театрів, музеїв. Додаткова умова - кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Бібліотеки працюють лише на видачу книг.

Торгівля

Промислові, продовольчі ринки і магазини, ТРЦ, перукарні та салони краси можуть працювати лише за умови, що праціники вакциновані або мають негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів обмежена - не більше 50% заповнення торгових площ.

Заклади громадського харчування

Кафе та ресторани можуть працювати максимум до 23:00 та за умови 100% вакцинації працівників. Альтернативою вакцинації може бути ПЛР-тест, заповненість закладів - не більше 50%, а за одним столиком може бути максимум 4 людини.

При цьому, обмеження можуть бути посилені. Так, якщо ситуація з коронавірусом у місті не стабілізується, то з 1 листопада заклади громадського харчування зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом.

Спортзали та готелі

Умовою роботи спортзалів є вакцинація всіх співробітників, від відвідувачів також вимагається щеплення або негативний ПЛР-тест. Заповненість залів - не більше 50%.

Що стосується готелів та хостелів, вони можуть працювати лише за умови 100-ї вакцинації працівників або при наявності у ниї негативного ПЛР-тесту.