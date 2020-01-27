Жертвы нацизма: почему нельзя забывать о Холокосте

Политика нацистов по истреблению людей, не соответствующих представлениям об "арийской расе", началась с приходом к власти Адольфа Гитлера в Германии в 1933 году и длилась до самого конца Второй мировой войны в 1945 году.

Айнзацгруппы искали евреев на всех оккупированных нацистами территориях. В Варшаве и других польских городах создавались гетто – специальные "районы", где евреев отделяли от поляков. В оккупированных нацистами городах и селах Европы и СССР евреев убивали или доставляли в концентрационные лагеря, где те погибали под пытками, от болезней, голода и изнурительного труда.

Во время Холокоста еврейская нация лишилась более трети своей численности: если в начале 1939 года в мире насчитывалось около 17 миллионов евреев, то в 1945 их осталось уже 11 миллионов. По оценкам авторов "Энциклопедии Холокоста", изданной музеем Яд-Вашем в Иерусалиме, за период Холокоста погибло до 1,2 миллиона евреев в СССР, до 3 миллионов – в Польше, 70 тысяч – в Латвии и 140 тысяч – в Литве.

Освенцим (Аушвиц-Биркенау): смертоносный газ и пытки

При упоминании Освенцима, Аушвица и Биркенау у многих нередко возникает путаница. Отчасти это обусловлено тем, что нацисты переименовывали города после их оккупации. Небольшой городок Освенцим на юге Польши, присоединенный указом Гитлера в 1939 году к Третьему рейху, сменил название на Аушвиц.

В западных странах и сегодня он более известен именно под таким названием. В СССР больше запомнилась польская версия – Освенцим. Из всех лагерей, организованных нацистами, Аушвиц считается самым смертоносным.

Аушвиц-Биркенау – комплекс из нескольких лагерей, созданный 20 мая 1940 года по приказу Рейхсфюрера СС и одним из ключевых организаторов Холокоста Генрихом Гиммлером.

Аушвиц I, являвшийся административным центром, стал местом смерти более 70 тысяч пленных. Аушвиц II, известный как Биркенау (немецкое название польского села Бжезинка), – "лагерь смерти", в котором уничтожили более 1 млн евреев, 75 тысяч поляков и 19 тысяч ромов. Аушвиц III вошел в историю как место каторжного труда.

Для создания лагерей общей площадью около 500 гектаров нацисты снесли 1200 домов местных жителей. В несколько этапов отсюда вывезли более 2 тысяч поляков.

Сам лагерь обнесли двойным забором из проволоки под высоким напряжением. Позже лагерь с двух сторон обнесли еще и железобетонным забором. Первыми узниками Аушвица в июне 1940 года стали 728 человек из Польши. Менее чем через год заключенных было уже 20 тысяч.

В Аушвиц I в сентябре 1941 года СС впервые провели "тестирования" смертоносного газа "Циклон Б" на основе цианида. Им они убили 860 советских и польских пленных.

Подобные "эксперименты" продолжались в лагере и в последующем. В Аушвиц II, о котором обычно говорят, подразумевая место самых массовых убийств, евреев уничтожали в газовых камерах, а затем сжигали в печах.

В период Второй мировой новых заключенных из оккупированной нацистами Европы привозили практически ежедневно.

Каторжный труд заключенных

Испытания для пленных начинались еще на пути следования в Аушвиц-Биркенау. Доставляли их туда в вагонах поездов и в переполненных машинах. Уже на этом этапе погибли тысячи людей, лишенных еды и воды.

Всех заключенных провозили через ворота с циничной надписью "Arbeit macht frei", что в переводе с немецкого означает "труд делает свободным". После прибытия на место заключенные проходили "отбор", во время которого их разделяли на несколько групп.

Детей, стариков, раненных и людей с инвалидностью нередко убивали сразу. Остальных пленных регистрировали, присваивая им индивидуальные номера, которые заставляли выучить наизусть на немецком языке. Имени и фамилии человека после этого уже как будто не существовало.

Заключенные ежедневно выполняли каторжную работу. Евреям поручали самые изнуряющие задания. Одни обустраивали сам лагерь, других использовали как бесплатную рабочую силу для промышленных предприятий Германии. Тяжелейшая работа влекла за собой истощение организма и болезни. Тех, кто уже буквально падал на землю в жару или в мороз, отправляли в газовые камеры.

Здесь нацисты проводили ужасающие "эксперименты" над людьми. На узниках "испытывали" лекарства и тестировали "научные методики" нечеловеческой жестокости. Узников заражали малярией, но не лечили. Помещали в барокамеры, где те рвали на себе волосы от высокого давления.

С пленных снимали кожу для изготовления элементов одежды и седел для верховой езды. Людей поддавали радиационному облучению, принудительной кастрации, вживляли в тело предметы из металла. Анестезию практически не использовали, считая ее ненужными финансовыми расходами.

Бухенвальд: медицинские "эксперименты"

Бухенвальд – один из самых крупных концлагерей на территории Германии, расположенный неподалеку от города Веймар в Тюрингии. История лагеря начинается в июле 1937 года: тогда он был задуман как тюрьма для политических преступников и тех, кто находился в заключении уже долгое время, но "не показывал признаков перевоспитания".

В процессе оккупации нацистами территорий Европы и СССР, структура лагеря была изменена. Сюда стали свозить евреев и представителей других наций. С момента открытия по апрель 1945 года в нем побывало около 250 тысяч заключенных и минимум 56 тысяч из них погибло.

Все, кого привозили в лагерь, на верхней части ворот могли видеть слова "Jedem das Siene" – "каждому свое". По одной из версий, нацисты хотели этим дать понять заключенным, что их судьба предрешена заранее. Узникам выдавали лагерную одежду.

Форма, кроме номера, была обозначена также отдельными знаками в форме треугольников. Красный вешали политзаключенным, зеленый – уголовным преступникам, черный – представителям ромской национальности, фиолетовый – гомосексуалистам. У евреев на форме была шестиконечная звезда: их могли убить в любой момент просто потому, что они были евреями.

В отличие от Аушвица, в Бухенвальде не было газовых камер и других средств массовых убийств, поэтому лагерем смерти он не считался. Но тысячи евреев были убиты здесь с помощью массы других способов: кого-то застрелили, кто-то умирал от голода, болезней или от медицинских "экспериментов" нечеловеческой жестокости.

Известны ужасающие истории о том, как Ильза Кох, жена главнокомандующего лагеря Карла-Отто Кох, просила изготовить для нее абажуры из кожи пленников-евреев. Для этого в Бухенвальде отбирали узников с татуировками. Их убивали уколами, после чего снимали с них кожу.

В апреле 1945 года, когда нацисты поняли, что союзные войска скоро приблизятся к лагерю, они вывезли из него несколько тысяч евреев. Но провести более массовый вывоз узников у них не получилось: сами пленные отказывались выходить на перекличку.

4 апреля части двух американских дивизий освободили один из близлежащих лагерей Ордруф. На момент освобождения лагеря, американцы обнаружили в нем 20 тысяч пленных, содержащихся в критических условиях.

Треблинка: газовые камеры

Лагерь Треблинка находился неподалеку от одноименного польского села в Мазовецком воеводстве. Действовал он с 22 июля 1942 по октябрь 1943 года и состоял из двух концлагерей: Треблинка І и Треблинка II.

По разным оценкам историков, здесь убили как минимум 700 тысяч людей. Вероятно, количество жертв на самом деле больше, ведь последние имеющиеся архивные документы из лагеря датируются концом 1943 года.

Многие евреи, прибывавшие в лагерь Треблинка из Западной Европы, не знали, куда они едут. Думая, что их просто переселяют на другое место жительства, они сами покупали билеты на поезд в том направлении, куда им велено было уехать. Евреев из Восточной Европы привозили в наглухо забитых товарных вагонах, лишая воды и еды.

Жертв в лагере часто раздевали и заставляли голыми бежать по огражденной тропе, которая вела к газовым камерам. Их маскировали под душевые, поэтому многие пленные не знали, что в конце пути их ждет гибель. В камеры запускали выхлопные газы от двигателя тяжелого танка или полностью выкачивали из камер воздух. Пленные гибли от удушения через 20-30 минут.

Концлагерь Бухенвальд практически сравняли с землей (фото автора)

Еврейским заключенным поручали особенно страшную работу: их заставляли извлекать из камер тела погибших и складывать в общие могилы, а затем закапывать их. Когда заключенных становилось "слишком много", их расстреливали, чтобы освободить места для новых.

Осенью 1942 года нацисты решили эксгумировать тела убитых и сжечь их в печах, чтобы скрыть доказательства злодеяний. Эту работу тоже поручили, прежде всего, евреям. Их заставляли доставать тела из могил и переносить их в печь.

В начале августа 1943 года узники Треблинки II подняли восстание. Они завладели оружием оккупантов и пытались бежать. Около 300 людей смогли скрыться, но восстание было жестко подавлено. Со временем более половины тех, кто сбежал, нашли и убили. Когда советские войска приближались к лагерю в июле 1944 года, нацисты расстреляли несколько сотен еврейских заключенных и полностью ликвидировали лагерь в попытке скрыть свои преступления.

Один из немногих выживших после восстания в Треблинке – еврейский художник и скульптор Самуэль Вилленберг. Ему удалось спастись, после чего он принимал участие в Варшавском восстании. После войны жил в Израиле. Написал мемуары "Восстание в Треблинке". В период с 1986 по 1991 года они были опубликованы на иврите, на польском и английском языках. Самуэль Вилленберг умер 19 февраля 2016 года. Он считается последним выжившим из тех, кто спасся из лагеря Треблинка.