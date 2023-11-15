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Жертви Усика та Ф'юрі замінять чемпіонів на шоу боксу в Саудівській Аравії

Ер-Ріяд, Середа 15 листопада 2023 12:54
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Жертви Усика та Ф'юрі замінять чемпіонів на шоу боксу в Саудівській Аравії Фото: Ентоні Джошуа прагне повернутися на вершину боксу після двох поразок від Олександра Усика (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Деонтей Вайлдер і британець Ентоні Джошуа готують гучне повернення на ринг ще до кінця 2023 року.

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.

Імениті бійці погодилися приєднатися до великого вечора боксу в Ер-Ріяді 23 грудня. Раніше на цю дату був запланований поєдинок українця Олександра Усика та британського боксера Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Тепер натомість там зустрінуться три колишні володарі чемпіонських поясів у надважкій вазі. Компанію Джошуа та Вайлдеру складе новозеландець Джозеф Паркер. Останній у 2016-2018 рр. контролював титул WBO, який пізніше транзитом через Джошуа опинився в Усика.

Паркер цьогор разу вийде в ринг проти Вайлдера. Натомість Джошуа протистоятиме шведу Отто Валліну. 32-річний скандинав зазнав лише однієї поразки на професіональному рівні, поступившись Ф'юрі в 2019 році за одностайним рішення суддів.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Найімовірніше, поєдинок відбудеться в лютому 2024 року.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, промоутер Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку Усика та Ф'юрі.

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Ентоні Джошуа Бокс Деонтей Уайлдер
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