Жертвы Усика и Фьюри заменят чемпионов на шоу бокса в Саудовской Аравии

Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа готовят громкий возврат на ринг еще до конца 2023 года.

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN .

Именитые бойцы согласились присоединиться к большому вечеру бокса в Эр-Рияде 23 декабря. Ранее на эту дату был запланирован поединок украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Теперь там встретятся три бывших обладателя чемпионских поясов в сверхтяжелом весе. Компанию Джошуа и Уайлдеру составит новозеландец Джозеф Паркер. Последний в 2016-2018 гг. контролировал титул WBO, который позже транзитом через Джошуа оказался у Усика.

Паркер в этот раз выйдет в ринг против Уайлдера. В свою очередь Джошуа будет противостоять шведу Отто Валлину. 32-летний скандинав потерпел лишь одно поражение на профессиональном уровне, уступив Фьюри в 2019 году по единогласному решению судей.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Скорее всего, поединок состоится в феврале 2024 года.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.