Жертви, поранені та удар по ТЦК: що відомо про атаку "Шахедів" на Полтаву

Вибухи у Полтаві пролунали після 8:40, це сталося на тлі повідомлення Повітряних сил про рух дронів у бік міста.

У Полтавській міській раді заявили, що місто та громада перебували під масованою атакою ворожих безпілотників. У Полтаві відразу розгорнули оперативні штаби, до ліквідації наслідків залучили профільні служби.

У мережі публікували кадри з сильним задимленням після російської атаки та повідомляли про "прильоти".

Удар по ТЦК

Сухопутні війська ЗСУ підтвердили інформацію про влучання по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Там виникла пожежа.

Крім того, через інше влучання біля Полтавського обласного ТЦК та СП спалахнула пожежа на території приватного будинку.

"На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

За повідомленнями місцевої влади та ДСНС, у Полтавській громаді виникли пожежі внаслідок нальоту дронів. Одну з пожеж станом на 11:00 локалізували. Пошкоджена цивільна інфраструктура - зупинка громадського транспорту, житлові будинки, магазини, автомобілі.

Фото: Росія вдарила "Шахедами" по Полтаві (t.me/dsns_telegram)

Жертви і поранені

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що російська атака забрала життя двох осіб. Поранення отримали 11 людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Полтаві 10 травмованих. Надзвичайники врятували 10 людей.

Як повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, серед постраждалих - двоє військових ТЦК та СП та двоє воїнів ЗСУ.

"З числа військових двоє постраждалих та дві працівниці ЗСУ. Чи є серед загиблих військових, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів", - заявив він в ефірі "Суспільного".