Жертвы, раненые и удар по ТЦК: что известно об атаке "Шахедов" на Полтаву

Взрывы в Полтаве прогремели после 8:40, это произошло на фоне сообщения Воздушных сил о движении дронов в сторону города.

В Полтавском городском совете заявили, что город и община находились под массированной атакой вражеских беспилотников. В Полтаве сразу развернули оперативные штабы, к ликвидации последствий привлекли профильные службы.

В сети публиковали кадры с сильным задымлением после российской атаки и сообщали о "прилетах".

Удар по ТЦК

Сухопутные войска ВСУ подтвердили информацию о попадании по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Там возник пожар.

Кроме того, из-за другого попадания возле Полтавского областного ТЦК и СП вспыхнул пожар на территории частного дома.

"К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении Сухопутных войск.

По сообщениям местных властей и ГСЧС, в Полтавской общине возникли пожары в результате налета дронов. Один из пожаров по состоянию на 11:00 локализовали. Повреждена гражданская инфраструктура - остановка общественного транспорта, жилые дома, магазины, автомобили.

Фото: Россия ударила "Шахедами" по Полтаве (t.me/dsns_telegram)

Жертвы и раненые

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что российская атака унесла жизни двух человек. Ранения получили 11 человек.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Полтаве 10 травмированных. Чрезвычайники спасли 10 человек.

Как сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, среди пострадавших - двое военных ТЦК и СП и двое воинов ВСУ.

"Из числа военных двое пострадавших и две работницы ВСУ. Есть ли среди погибших военных, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов", - заявил он в эфире "Суспільного".