Жертвы, раненые и удар по ТЦК: что известно об атаке "Шахедов" на Полтаву

Россия утром 3 июля атаковала "Шахедами" Полтаву. Под ударом врага были здания ТЦК, в городе есть жертвы и раненые.
Что известно о последствиях налета дронов на Полтаву - в материале РБК-Украина ниже.
Взрывы в Полтаве прогремели после 8:40, это произошло на фоне сообщения Воздушных сил о движении дронов в сторону города.
В Полтавском городском совете заявили, что город и община находились под массированной атакой вражеских беспилотников. В Полтаве сразу развернули оперативные штабы, к ликвидации последствий привлекли профильные службы.
В сети публиковали кадры с сильным задымлением после российской атаки и сообщали о "прилетах".
Сухопутные войска ВСУ подтвердили информацию о попадании по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Там возник пожар.
Кроме того, из-за другого попадания возле Полтавского областного ТЦК и СП вспыхнул пожар на территории частного дома.
"К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении Сухопутных войск.
По сообщениям местных властей и ГСЧС, в Полтавской общине возникли пожары в результате налета дронов. Один из пожаров по состоянию на 11:00 локализовали. Повреждена гражданская инфраструктура - остановка общественного транспорта, жилые дома, магазины, автомобили.
Фото: Россия ударила "Шахедами" по Полтаве (t.me/dsns_telegram)
Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что российская атака унесла жизни двух человек. Ранения получили 11 человек.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Полтаве 10 травмированных. Чрезвычайники спасли 10 человек.
Как сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, среди пострадавших - двое военных ТЦК и СП и двое воинов ВСУ.
"Из числа военных двое пострадавших и две работницы ВСУ. Есть ли среди погибших военных, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов", - заявил он в эфире "Суспільного".
Напомним, на этой неделе, 30 июня, Россия ударила беспилотниками рядом со зданием одного из районных ТЦК и СП в Кривом Роге.
В Сухопутных войсках отметили, что военнослужащие и гражданские работники учреждения не осуществляли прием граждан, а находились в укрытии во время воздушной тревоги.
Однако, как уточнили в ВСУ, были раненые среди гражданских, которые находились рядом с местом российской атаки.
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