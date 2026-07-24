Удар був в приватний полігон: з'явилися нові деталі атаки на Київщину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Удар припав на територію приватного полігону, де в цей час відбувалися заходи. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що по полігону влучили дві балістичні ракети.

Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. За попередньою інформацією, загинуло шестеро людей. Постраждалих - десятки.

Нагадаємо, Росія вдарила по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

Українська рада зброярів заявила, що не була організатором того заходу, однак підтримує зв'язок із колегами та надає їм необхідну підтримку. Місце перебування учасників публічно не поширювалося.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія "зацікавлена лише у продовженні вбивств", а пріоритетом номер один для захисту українців залишаються ракети для Patriot.