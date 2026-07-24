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Удар був в приватний полігон: з'явилися нові деталі атаки на Київщину

14:50 24.07.2026 Пт
2 хв
По полігону було два влучання
aimg Олена Чупровська
Удар був в приватний полігон: з'явилися нові деталі атаки на Київщину Фото: наслідки удару по Київщині (t.me/dsns_telegram)
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Про удар по Київській області з'явилися нові подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Що відомо про нові деталі удару

У п'ятницю, 24 липня, росія завдала балістичного удару по території Київської області. Найбільше постраждав Бучанський район.

Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. За попередньою інформацією, загинуло шестеро людей. Постраждалих - десятки.

Куди саме влучили ракети

Удар припав на територію приватного полігону, де в цей час відбувалися заходи. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що по полігону влучили дві балістичні ракети.

Цю інформацію наразі перевіряють.

На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Оновлено. Унаслідок атаки на Київщину загинуло 10 людей, близько 100 отримали поранення.

Нагадаємо, Росія вдарила по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

Українська рада зброярів заявила, що не була організатором того заходу, однак підтримує зв'язок із колегами та надає їм необхідну підтримку. Місце перебування учасників публічно не поширювалося.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія "зацікавлена лише у продовженні вбивств", а пріоритетом номер один для захисту українців залишаються ракети для Patriot.

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