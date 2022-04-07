Жертвами теракта в Тель-Авиве стали два человека. Полиция ищет нападавших
Два человека погибли и восемь получили ранения в результате перестрелки с террористами в центре Тель-Авива. Нападавшим удалось скрыться, их ищет полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Jerusalem.
По данным издания, четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители призвали людей избегать улицу Дизенгоф, где произошел теракт. Полиция предупреждает, что стрелок все еще находится поблизости.
Издание отмечает, что в интернете появилась неподтвержденная информация о ликвидации стрелка. Полиция расценивает произошедшее как теракт.
#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2022
Последний теракт на улице Дизенгоф, где находится большое количество баров и ресторанов, произошел в 2016 году. Тогда погибли два человека, еще несколько были ранены.
Напомним, о стрельбе в центре Тель-Авива стало известно около 22:00 по киевскому времени. Первоначально сообщалось до шести раненых.
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