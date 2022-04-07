Жертвами теракта в Тель-Авиве стали два человека. Полиция ищет нападавших

Два человека погибли и восемь получили ранения в результате перестрелки с террористами в центре Тель-Авива. Нападавшим удалось скрыться, их ищет полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Jerusalem .

По данным издания, четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители призвали людей избегать улицу Дизенгоф, где произошел теракт. Полиция предупреждает, что стрелок все еще находится поблизости.

Издание отмечает, что в интернете появилась неподтвержденная информация о ликвидации стрелка. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2022

Последний теракт на улице Дизенгоф, где находится большое количество баров и ресторанов, произошел в 2016 году. Тогда погибли два человека, еще несколько были ранены.