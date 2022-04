Жертвами теракта в Тель-Авиве стали два человека. Полиция ищет нападавших

По данным издания, четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители призвали людей избегать улицу Дизенгоф, где произошел теракт. Полиция предупреждает, что стрелок все еще находится поблизости.

Издание отмечает, что в интернете появилась неподтвержденная информация о ликвидации стрелка. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg