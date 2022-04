Жертвами теракту в Тель-Авіві стали дві людини. Поліція шукає нападників

За даними видання, четверо з поранених перебувають у важкому стані. Правоохоронці закликали людей уникати вулицю Дізенгоф, де стався теракт. Поліція попереджає, що стрілець все ще знаходиться поблизу.

Видання зазначає, що в Інтернеті з'явилася непідтверджена інформація про ліквідацію стрілка. Поліція розцінює подію як теракт.

#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg