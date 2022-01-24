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Жертвами стрельбы на вечеринке в Калифорнии стали четыре человека

Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд. Еще один получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

По его информации, инцидент произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое.

Полиция ведет расследование произошедшего. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.

Напомним, по меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы в Калифорнии в октябре. Инцидент произошел во время домашней вечеринки по случаю праздника Хэллоуин в городе Уиттьер.

Напомним, в Техасе, в одном из баров Хьюстона произошла стрельба во время ареста. Один из помощников констебля погиб, еще двое получили огнестрельные ранения.

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Стрельба в Калифорнии