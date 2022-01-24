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Жертвами стрілянини на вечірці в Каліфорнії стали чотири людини

Автор: Артур Родивилов

Щонайменше чотири людини загинули в результаті стрілянини на домашній вечірці в місті Інглвуд. Ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

За його інформацією, інцидент стався вранці в неділю. Потерпілий госпіталізований, лікарі оцінюють його стан як критичний.

Поліція веде розслідування події. За попередніми даними, стрілянину вели кілька людей.

Нагадаємо, щонайменше три людини отримали поранення в результаті стрілянини у Каліфорнії в жовтні. Інцидент стався під час домашньої вечірки з нагоди свята Гелловін в місті Віттьєр.

Нагадаємо, в Техасі, в одному з барів Х'юстона сталася стрілянина під час арешту. Один з помічників констебля загинув, ще двоє отримали вогнепальні поранення.

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Стрілянина в Каліфорнії