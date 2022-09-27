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Жертвами російського вторгнення в Україну стали майже 15 тисяч цивільних, - ООН

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 14:23
Жертвами російського вторгнення в Україну стали майже 15 тисяч цивільних, - ООН Фото: жертвами російського вторгнення в Україну стали майже 15 тисяч цивільних (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Станом на 25 вересня через російську агресію в Україні загинуло 5996 цивільних, ще 8848 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Лише з 1 по 25 вересня зафіксовано 897 випадків загибелі та поранення цивільних.

Найбільше жертв з початку війни зареєстровано у Донецькій та Луганській областях – 3 591 убитих та 4 791 поранених, з них 378 убитих та 1347 поранених на території непідконтрольної Україні.

"Більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення сталася внаслідок застосування зброї вибухової дії з широким радіусом поразки, у тому числі обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, реактивних снарядів та ударів з повітря", - зазначають в ООН.

При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Нагадаємо, вчора російські військові завдали удару з РСЗВ і важкої артилерії по Первомайському та Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів щонайменше чотири особи загинули.

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