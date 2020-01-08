Жертвами ракетного обстрела базы США в Ираке стали 80 человек, - Reuters

В результате ракетного обстрела американской военной базы в Ираке, который был осуществлен Ираном ночью 7 января, погибли 80 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным иранских государственных СМИ, на которые ссылается издание, жертвами ракетного обстрела военной базы Соединенных Штатов стали по меньшей мере 80 "американских террористов". В Тегеране утверждают, что ни одна ракета не была перехвачена.

Кроме того, иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

Напомним, что ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Тогда о жертвах или пострадавших в результате обстрела не сообщалось.

Также РБК-Украина писало, что после ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.