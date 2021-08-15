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Жертвами наводнений в Турции стали более полусотни человек, десятки пропали без вести

Автор: Дмитрий Левицкий

Число погибших в результате разрушительных наводнений на Черноморском побережье Турции перевалило за полсотни. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Наводнения, от которых пострадали провинции Бартин, Кастамону и Синоп, унесли жизни уже 57 жителей Турции. Мощные потоки воды разрушили дома, повредили по меньшей мере пять мостов и сделали ряд дорог непроходимыми.

По данным турецкого спасательного агентства, 48 человек погибли в провинции Кастамону, восемь - в Синопе и один человек - в Бартине. Еще восемь человек попали в больницы.

Тела 15 жертв наводнений до сих пор не были опознаны. В то же время по меньшей мере 77 человек считаются пропавшими без вести, но пока их не относят к категории погибших. Ранее количество пропавших составляло 143 человека, часть из них нашли живыми.

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Турция