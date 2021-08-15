Жертвами наводнений в Турции стали более полусотни человек, десятки пропали без вести
Число погибших в результате разрушительных наводнений на Черноморском побережье Турции перевалило за полсотни. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Наводнения, от которых пострадали провинции Бартин, Кастамону и Синоп, унесли жизни уже 57 жителей Турции. Мощные потоки воды разрушили дома, повредили по меньшей мере пять мостов и сделали ряд дорог непроходимыми.
По данным турецкого спасательного агентства, 48 человек погибли в провинции Кастамону, восемь - в Синопе и один человек - в Бартине. Еще восемь человек попали в больницы.
Тела 15 жертв наводнений до сих пор не были опознаны. В то же время по меньшей мере 77 человек считаются пропавшими без вести, но пока их не относят к категории погибших. Ранее количество пропавших составляло 143 человека, часть из них нашли живыми.
BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2021