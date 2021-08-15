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Жертвами повеней у Туреччині стали понад півсотні людей, десятки зникли безвісти

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Туреччина, Неділя 15 серпня 2021 12:34
Жертвами повеней у Туреччині стали понад півсотні людей, десятки зникли безвісти Фото: Туреччина потерпає від повеней (twitter.com/MFABulgaria)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість загиблих в результаті руйнівних повеней на Чорноморському узбережжі Туреччини перевалила за півсотні. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повені, від яких постраждали провінції Бартин, Кастамону та Синоп, забрали життя вже 57 мешканців Туреччини. Потужні потоки води зруйнували будинки, пошкодили щонайменше п'ять мостів та зробили низку доріг непрохідними.

За даними турецького рятувального агентства, 48 людей загинули в провінції Кастамону, вісім - в Синопі та одна людина - в Бартині. Ще вісім людей потрапили до лікарень.

Тіла 15 жертв повеней досі не були опізнані. Водночас щонайменше 77 людей вважаються зниклими безвісти, але поки їх не відносять до категорії загиблих. Раніше кількість зниклих складала 143 людини, частину з них знайшли живими.

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