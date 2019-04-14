Жертвами наводнений в Иране стали более 70 человек

В результате наводнений, которые образовались в большинстве провинций Ирана, погибли более 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщил глава Института судебной экспертизы Ирана Ахмед Шуджаи, сильные проливные дожди спровоцировали наводнения в 25-ти иранских провинциях с 31. В результате чего погибли по меньшей мере 76 человек. Больше всего людей погибли в провинции Фарс.

"Жертвами стихии стали 23 человека в провинции Фарс, 14 - в провинции Лористан, 8 погибших в провинции Гулистан, по 5 - в провинциях Мазендеран, Хамадан и Хузестан. Еще по три человека стали жертвами наводнений в провинциях Северный Хорасан, Кохгилуйе и Бойерохмед, два человека в провинции Илам, еще по одному - в провинциях Хорасан Резеви, Симнан, Керманшах, Кум, Исфахан, Казвин и Зенджан", - отметил Шуджаи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране проводили эвакуацию населения из-за угрозы новых наводнений на этих выходных так как синоптики прогнозировали новые сильные дожди. Прогнозируемые сильные ливни на юго-западе страны ставят под риск около 400 тыс. человек. В этом регионе были открыты все плотины для облегчения накопления воды.

РБК-Украина писало, что наводнение в Иране унесло жизни более 40 человек. В результате наводнений, которые образовались из-за ливня, на западе и юго-западе Ирана погибли по меньшей мере 45 человек.