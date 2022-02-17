UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек

Автор: Артур Родивилов

Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей. 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G1.

В розыске пропавших задействованы 400 пожарных.

"Это был самый сильный дождь с 1932 года. Действительно, за два часа выпало 240 миллиметров. Сейчас гражданская оборона сообщает о 78 погибших и 21 спасенном. У нас также есть 372 человека, оставшихся без крова", - заявил Кастро.

Напомним, в начале февраля проливные дожди в Колумбии вызвали оползни, в результате схода которых погибли по меньшей мере 14 человек, еще 35 получили травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия