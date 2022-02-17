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Жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек

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Петрополис, Четверг 17 февраля 2022 02:29
Жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек Фото: жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек (g1.globo.com)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявил, что из-за проливного дождя, обрушившегося на город Петрополис, погибли 78 человек, включая восемь детей. 35 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G1.

В розыске пропавших задействованы 400 пожарных.

Жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек

"Это был самый сильный дождь с 1932 года. Действительно, за два часа выпало 240 миллиметров. Сейчас гражданская оборона сообщает о 78 погибших и 21 спасенном. У нас также есть 372 человека, оставшихся без крова", - заявил Кастро.

Жертвами ливня в Бразилии стали почти 80 человек

Напомним, в начале февраля проливные дожди в Колумбии вызвали оползни, в результате схода которых погибли по меньшей мере 14 человек, еще 35 получили травмы.

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