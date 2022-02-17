Жертвами зливи в Бразилії стали майже 80 осіб

Губернатор бразильського штату Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив, що через проливний дощ, що завалився на місто Петрополіс, загинули 78 осіб, включаючи вісім дітей. 35 місцевих жителів зникли безвісти.

У розшуку зниклих задіяні 400 пожежників.

"Це був найсильніший дощ з 1932 року. Дійсно, за дві години випало 240 міліметрів. Наразі цивільна оборона повідомляє про 78 загиблих та 21 врятованого. У нас також є 372 людини, що залишилися без даху над головою", - заявив Кастро.