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Жертвами зливи в Бразилії стали майже 80 осіб

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Петрополіс, Четвер 17 лютого 2022 02:29
Жертвами зливи в Бразилії стали майже 80 осіб Фото: жертвами зливи в Бразилії стали майже 80 осіб (g1.globo.com)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор бразильського штату Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив, що через проливний дощ, що завалився на місто Петрополіс, загинули 78 осіб, включаючи вісім дітей. 35 місцевих жителів зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G1.

У розшуку зниклих задіяні 400 пожежників.

Жертвами зливи в Бразилії стали майже 80 осіб

"Це був найсильніший дощ з 1932 року. Дійсно, за дві години випало 240 міліметрів. Наразі цивільна оборона повідомляє про 78 загиблих та 21 врятованого. У нас також є 372 людини, що залишилися без даху над головою", - заявив Кастро.

Жертвами зливи в Бразилії стали майже 80 осіб

Нагадаємо, на початку лютого проливні дощі в Колумбії викликали зсуви, унаслідок сходження яких загинули щонайменше 14 осіб, ще 35 отримали травми.

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