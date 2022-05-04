Жертвами бомбардировки драмтеатра в Мариуполе стали 600 человек, - Associated Press

Очевидцы сообщили, что комнаты и коридоры внутри здания театра были переполнены: примерно один человек на 3 квадратных метра свободной площади. В момент авиаудара в театре было около тысячи человек. Никто, включая спасателей, не видел, чтобы в живых выбрались более 200 человек. Уцелевшие в основном выходили через главный выход или один боковой вход; вторая сторона и задняя часть здания были разрушены.

В то же время, по свидетельствам выживших в результате бомбардировки, на полевой кухне неподалеку от театра было по меньшей мере 100 человек. Во время авиаудара никто из них не выжил.

Выжившие люди также опровергли заявления РФ о том, что театр был разрушен украинскими силами обороны или служил для них военной базой. Ни один из свидетелей не видел украинских военных, которые действовали внутри здания.